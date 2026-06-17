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        Haberler Ekonomi Otomobil Mercedes GLE ve GLS yeniden Türkiye'de

        Mercedes büyük boy SUV sınıfına geri döndü

        Mercedes-Benz, GLE ve GLS ile SUV segmentindeki modellerini zenginleştiriyor. GLE 300d 4MATIC AMG ve GLE 300d 4MATIC AMG Coupé, 2 litre hacminde dört silindirli dizel motoruyla 269 bg güç sunarken GLS 450d 4MATIC AMG de 3 litre sıralı altı silindirli dizel motoru ile 367 bg güç üretiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 14:58 Güncelleme:
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        Mercedes GLE ve GLS yeniden Türkiye'de

        Mercedes-Benz, premium E-SUV segmentindeki modelleri GLE ve GLS'yi yenilenmiş tasarımları ve zengin donanım içerikleriyle Türkiye'de yeniden satışa sundu.

        Her iki model de keskinleşen hatları, geniş iç hacimleri ve standart olarak sundukları özellikler ile dikkat çekiyor.

        GLE 300d 4MATIC AMG, AMG'ye özgü ön tamponu, Mercedes-Benz yıldızı desenli radyatör ızgarası ve motor kaputundaki güç kubbeleriyle güçlü SUV karakterini ön plana çıkarıyor. Adaptif MULTIBEAM LED farlar ve 21-22 inç AMG tasarımlı hafif alaşım jantlar modelin dış görünümünü tamamlıyor. Araç, 630 litrelik bagaj hacmiyle de farklı kullanım ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

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        21-22 inç AMG tasarımı hafif alaşım jantlar araç siluetini tamamlarken 630 litrelik bagaj hacmi, farklı kullanım ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

        GLE 300d 4MATIC AMG Coupé ise eğimli tavan çizgisiyle SUV'un çok yönlülüğünü coupé tasarımıyla birleştiriyor. 655 litrelik bagaj hacmi ve dikkat çekici arka tasarımıyla öne çıkan model, büyük SUV arayan kullanıcılar için sportif bir alternatif sunuyor.

        2 LİTRE DİZEL MOTORLAR İLE GELDİLER

        Her iki model de 1.993 cm³ hacminde dört silindirli dizel motor ve 9G-TRONIC otomatik şanzımanla donatılıyor. Araçlar 269 bg güç ve 550 Nm tork üretiyor.

        İç mekânda Nappa deri kaplı çok fonksiyonlu direksiyon simidi, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 12.3 inç merkezi medya ekranı yer alıyor. 64 renkli ambiyans aydınlatması ile ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar konforu artırırken, 13 hoparlör ve 590 watt çıkışlı Burmester surround ses sistemi Dolby Atmos desteğiyle ses deneyimi sunuyor.

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        Standart havalı süspansiyon sistemi farklı yol koşullarına uyum sağlayan dinamik bir sürüş konforu sağlarken, 360 derece kameralı Park Paketi ve KEYLESS-GO Konfor Paketi de donanım seviyesini zenginleştiriyor.

        7 KİŞİLİK GLS'DE 3 LİTRE MOTOR GÖREV YAPIYOR

        Mercedes-Benz GLS, büyük SUV segmentindeki konumunu güçlü ve zarif ön tasarımıyla sürdürüyor. Arazi sürüşüne uygun şeffaf kaput özelliğiyle dikkat çeken model, yedi kişilik oturma kapasitesi ve üçüncü sıra koltuklar katlandığında 890 litreye ulaşan bagaj hacmiyle aile kullanımı için de geniş yaşam alanı sunuyor.

        GLS 450d 4MATIC AMG, 2.989 cm³ hacminde sıralı altı silindirli dizel motoru ve 9G-TRONIC şanzımanıyla 367 bg güç ve 750 Nm tork üretiyor.

        İç mekânda Nappa deri ve ahşap/deri kaplı çok fonksiyonlu direksiyon simidi, 12.3 inçlik ikili ekran sistemi ve 64 renkli ambiyans aydınlatması yer alıyor. Ergonomik ve masaj fonksiyonlu ön ve arka koltuklar, Sıcaklık Konfor Paketi ve ENERGIZING Paketi uzun yolculuklarda konfor seviyesini artırıyor.

        Park Paketi, Sürüş Yardım Paketi ve Burmester surround ses sistemi modelde standart olarak sunulurken, AIRMATIC havalı süspansiyon sistemi ve arazi sürüşüne uygun şeffaf motor kaputu gibi özellikler yer alıyor.

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