Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Meriç Aral: Serkan çok tatlı bir baba oldu - Magazin haberleri

        Meriç Aral: Serkan çok tatlı bir baba oldu

        Oyuncu Meriç Aral, bir arkadaşı ve oğlu Güneş ile Bebek'te görüntülendi. 2024'te meslektaşı Serkan Keskin ile evlenen Aral; "Serkan çok tatlı bir baba oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 10:58 Güncelleme: 07.01.2026 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Serkan çok tatlı bir baba oldu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Meriç Aral, bir arkadaşı ve 5 aylık bebeği Güneş ile birlikte Bebek'te yürürken görüntülendi.

        Meriç Aral, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Oyuncu; "2025 benim için dolu dolu geçti. Her şey değişti. Çocuktan sonra her şey değişiyor. Korktuğum şeyler başıma gelmedi. Ben çok daha fazla korkuyordum. Ailem çok yardımcı oldu. Serkan olsun, annem olsun, hep yardım ediyorlar sağ olsunlar" dedi.

        Serkan Keskin - Meriç Aral
        Serkan Keskin - Meriç Aral

        Meriç Aral, "Serkan Bey nasıl bir baba oldu?" sorusuna ise "Serkan çok tatlı bir baba oldu. Sevgi dolu ve çok ilgili. İkimiz birbirimize çok yardımcı olduk. Biz ikimiz de öğrenmeye çalışıyoruz. Farklı taraflardan benzer zorluklar yaşıyoruz" diye yanıt verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek

        Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma davasında mahkeme, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın bir sonraki celse dinlenmesine hükmetti. Duruşma çıkışı açıklama yapan Duran, "Tek isteğim, her zaman söylüyorum bir an evvel boşanmak istiyorum ve çocuklarımın velayetini istiyorum" dedi. (IHA)

        #Serkan Keskin
        #Meriç Aral
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        1 milyar dolar altın ithal ettik
        1 milyar dolar altın ithal ettik
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları