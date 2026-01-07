Meriç Aral: Serkan çok tatlı bir baba oldu

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Meriç Aral, bir arkadaşı ve 5 aylık bebeği Güneş ile birlikte Bebek'te yürürken görüntülendi.

Meriç Aral, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Oyuncu; "2025 benim için dolu dolu geçti. Her şey değişti. Çocuktan sonra her şey değişiyor. Korktuğum şeyler başıma gelmedi. Ben çok daha fazla korkuyordum. Ailem çok yardımcı oldu. Serkan olsun, annem olsun, hep yardım ediyorlar sağ olsunlar" dedi.

Serkan Keskin - Meriç Aral

Meriç Aral, "Serkan Bey nasıl bir baba oldu?" sorusuna ise "Serkan çok tatlı bir baba oldu. Sevgi dolu ve çok ilgili. İkimiz birbirimize çok yardımcı olduk. Biz ikimiz de öğrenmeye çalışıyoruz. Farklı taraflardan benzer zorluklar yaşıyoruz" diye yanıt verdi.