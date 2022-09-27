Meriç Özkaya evlendi

Oyuncu, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Özkaya, düğün fotolarının altına, "25.09.2022... Arkadaşlar 'ben evlenmem' demeyin. Şekil A da görüldüğü gibi... Bu güzel günümüzde yanımızda olan, mutluluğumuzu paylaşıp gelemeyen herkese sonsuz teşekkürler" notunu düştü.