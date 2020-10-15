UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile karşı karşıya gelen A Milli takımımız maçtan 2-2 beraberlikle döndü. Maçın ardından "Öz eleştiri yapmamız gerekiyor" açıklamasıyla dikkat çeken Merih Demiral ismi trend oldu. Peki, Merih Demiral kimdir? Merih Demiral nereli ve kaç yaşında? Merih Demiral nerede oynuyor ve maaşı ne kadar?

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Merih Demiral 5 Mart 1998'de Karamürsel, Kocaeli'nde doğdu. Merih Demiral Stoper mevkiinde oynayan Türk millî futbolcu.

Futbola doğduğu şehrin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başlayan oyuncu, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'den asgari ücret karşılığında sözleşme teklifi aldı. Bu teklifi kabul etmedi ve takımdan ayrıldı.2016'da Fenerbahçe'den arkadaşı Bahadır Çiloğlu ile birlikte Portekiz 3. Ligi takımlarından Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve profesyonel oldu. 11 Eylül 2016'da ilk maçına SC Lusitânia karşısında çıktı. Ligin ilk yarısında 12 lig maçının yanı sıra iki kere de kupada forma şansı buldu. Devre arasında Sporting Lizbon'un ikinci ligdeki rezerv takımı Sporting B takımına transfer oldu. Demiral, ilk kez 5 Şubat 2017'de Famalicão'ya karşı oynanan maçta, Sporting B formasıyla ilk Segunda Liga maçına çıktı.[2] Ancak üç maç sonrasında tecrübe kazanması için altyapıya gönderildi. 2017-18 sezonunda ise Sporting B'ye geri döndü ve 26 maçta forma giyerek takımının en çok forma giyen oyuncularından biri oldu. İstikrarlı performansına rağmen gördüğü iki kırmızı kartla da dikkat çekti. İkinci takımdaki performansı ile A takım hocası Jorge Jesus'un dikkatini çeken futbolcu, 12 Ekim 2017'de Oleiros ile oynanan kupa maçı için Sporting Lizbon kadrosuna dahil edildi ve son dakika Daniel Podence'nin yerine oyuna girerek ilk ve son kez A takım forması giydi.

15 Ağustos 2018 tarihinde Süper Lig takımlarından Alanyaspor'a kiralık olarak transfer oldu.[3] İlk haftalar forma şansı bulamasa da takımı ilk üç maçı da kaybedince 1 Eylül 2018'deki Göztepe maçında teknik direktör Mesut Bakkal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve 1-0 kazandıkları bu maçtan sonra formayı kaybetmedi. 17 Eylül 2018'de Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk golünü atarak maçı kazandıran futbolcu oldu. Sezonun ilk yarısı 16 lig ve 4 kupa maçında oynadı, bir kırmızı kart gördü. 29 Ocak 2019 tarihinde 3,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu. Alanyaspor futbolcuyu 30 Ocak 2019'da, zorunlu satın alma opsiyonlu olarak Serie A kulübü Sassuolo'ya kiraladı.[5] 1 Temmuz 2019 tarihinde Sassuolo kulübü sözleşmesindeki opsiyon gereği 7 milyon euro bonservis ücreti karşılığında futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

MERİH DEMİRAL NEREDE OYNUYOR?

5 Temmuz 2019 tarihinde 18 milyon euro bonservis bedeliyle Serie A takımlarından Juventus'a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.[6] Serie A'daki ilk üç lig maçında da forma şansı bulamayan Merih 4. hafta mücadelesinde Hellas Verona'ya karşı Juventus forması ile ilk lig maçına çıktı. Ardından 11 hafta yine forma şansı bulamayan Merih 16. hafta mücadelesinde Udinese ile olan maçta tekrar forma şansı buldu ve maçı da bir asist ile tamamladı. Art arda 4 tane lig maçında forma giyen Merih, Roma maçının başında takımı adına bir gol attı ancak 18. dakikada sakatlık yaşayarak oyundan çıktı. Çapraz bağları koptu ve 2019-20 sezonunu kapattığı açıklandı.

MERİH DEMİRAL MAAŞ

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın maaşı koronavirüs sebebiyle 1.8 milyon eurodan 1.2 milyon euroya düştü.