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Merkez Bakası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı öncesi geri sayım devam ediyor. Karar öncesi en çok merak edilip araştırılanlar arasında ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" ve "Faizler düşecek mi?" sorularının cevabı yer alıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik.

Merkez Bakası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. En çok merak edilenlerin başında ise Merkez Bakası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi? sorularının cevabı yer alıyor.

Hemen belirtelim ki Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı Perşembe gün ki Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında saat 14.00'te açıklanacak.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Yurtiçinde perşembe günü TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında bulunurken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu yüzde 17 olan politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Bununla birlikte ocak ayındaki karar metninde çok güçlü bir iletişim dilinin kullanıldığına dikkati çeken analistler, karar metnindeki olası değişikliklerin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Ocaktaki toplantı sonrası açıklanan karar metninde özellikle "2021 yıl sonu enflasyon tahmin hedefi dikkate alınarak sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceği" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" şeklindeki yönlendirmeler piyasalarda olumlu karşılık bulmuştu.

NACİ AĞBAL'DAN ÖNEMLİ MESAJ

"Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, enflasyondaki yukarı yönlü risklere dikkat çekerek %17 seviyesindeki politika faizinde indirimin bu yıl uzun bir süre gündeme alınmasının mümkün olmadığını söyledi. Ağbal ayrıca rezevleri artırmak için acele etmeyeceklerini ve rezervleri swap anlaşmaları yolu değil döviz alım ihaleleri ile artırmayı planladıklarını söyledi."

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