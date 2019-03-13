Merkez Bankası personel alımı için başvuru yapmış olan vatandaşlara uygulama sınavı yapacak. Bu sınavdan yüz üzerinden 50 puan alan adaylar mülakata çağırılacak. Peki, mülakat nasıl gerçekleşecek? İşte detaylar...

İŞE ALIM SÜRECİ

1- BAŞVURU KOŞULLARI (8-18 Mart 2019)

- 01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.

- En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; İletişim Fakültelerine dahil programlar ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile MütercimTercümanlık programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimi almış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 80 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL iBT) en az 96 puan almış olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 KPSSP1 puanı veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70 sayısal puan veya GRE sınavından en az 153 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 500 puan almış olmak.

- KPSS, ALES, GRE ve GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Sınavı Eşdeğerlik Tablosu esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 50 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) uygulama sınavına çağrılacaktır.

2- UYGULAMA SINAVI (26 Mart 2019)

Uygulama sınavı Ankara’da yapılacak olup kelime işlem (ör: Microsoft Word),tablolama (ör: Microsoft Excel) ve sunum (ör: Microsoft PowerPoint) programlarına ilişkin temel bilgiler ölçülecektir. Uygulama sınavından yüz üzerinden 50 ve üzerinde puan alan ilk 20 aday komisyon mülakatına çağrılacaktır.

3- KİŞİLİK VE YETKİNLİK TESTLERİ (27-28 Mart 2019)

Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

4- KOMİSYON MÜLAKATI (2-4 Nisan 2019)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için mülakat puanı aday başarı puanı yerine geçecektir. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıda aday başarılı olmuş sayılacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular 08.03.2019 tarihinden 18.03.2019 tarihi saat 23.59’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr),aşağıdaki belgelerin yüklenmesi suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Fotoğraf

- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

- Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GRE veya GMAT)

- Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)

BANKAYA ALINACAK KİŞİLERDE ARANAN GENEL KOŞULLAR

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Kamu haklarından yasaklı olmamak.

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

- Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.