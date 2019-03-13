Merkez Bankası 5 bilişim teknolojileri denetçi yardımcısı alacak. Bu işi yapmak için başvuracak olan adaylar kişilik ve yetkinlik testi, komisyon mülakatı ve yazılı meslek sınavı gibi sınavlardan geçecek. Bu sınavlardan istenilen puanı alırlarsa ve başvuru yapan kişi şartlara uygun ise denetçi yardımcısı olmaya hak kazanacak. İşte tüm detaylar...

BAŞVURU KOŞULLARI

- 01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.

- En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, kontrol ve sistem mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL iBT) en az 84 puan almış olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 80 KPSSP1 puanı veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 80 sayısal puan veya GRE sınavından en az 156 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 585 puan almış olmak.

- KPSS, ALES, GRE ve GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Sınavı Eşdeğerlik Tablosu esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 50 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

ALES-GRE EŞDEĞERLİK TABLOSU ALES-GMAT EŞDEĞERLİK TABLOSU GRE ALES GMAT ALES 166 100 800 100 165 99 790 99 - 98 780 98 164 97 770 98 - 96 760 97 - 95 750 96 163 94 740 95 162 93 730 94 161 92 720 93 - 91 710 92 160 90 700 91 - 89 690 91 159 88 680 90 - 87 670 89 - 86 660 88 158 85 650 87 - 84 640 86 157 83 630 85 - 82 620 84 - 81 610 83 156 80 600 82 590 81 585 80

2- YAZILI MESLEK SINAVI (27-28 Nisan 2019)

Yazılı meslek sınavı klasik yöntemle Ankara'da ve aşağıdaki konularda yapılacaktır.

Sistem Geliştirme ve Modelleme

Bilgisayar ve Ağ Güvenliği

Bilgisayar Ağları

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Veri Tabanı Sistemleri

Bilgisayar ve İnternet Programlama

Yazılım Mühendisliği

Yazılı meslek sınavı 60 puan ve üzerinde olan ilk 15 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

3- KİŞİLİKVE YETKİNLİK TESTLERİ (7-9 Mayıs 2019)

Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

4- KOMİSYON MÜLAKATI (14-16 Mayıs 2019)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular, 12.04.2019 tarihinden 22.04.2019 tarihi saat 23.59'a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr),aşağıdaki belgelerin yüklenmesi suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Fotoğraf

- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

- Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GRE veya GMAT)

- Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)

- Özgeçmiş

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından yasaklı olmamak.

- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

- Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.