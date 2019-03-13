Merkez Bankası 5 bilişim teknolojileri denetçi yardımcısı alacak. Bu işi yapmak için başvuracak olan adaylar kişilik ve yetkinlik testi, komisyon mülakatı ve yazılı meslek sınavı gibi sınavlardan geçecek. Bu sınavlardan istenilen puanı alırlarsa ve başvuru yapan kişi şartlara uygun ise denetçi yardımcısı olmaya hak kazanacak. İşte tüm detaylar...
BAŞVURU KOŞULLARI
- 01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.
- En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, kontrol ve sistem mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL iBT) en az 84 puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 80 KPSSP1 puanı veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 80 sayısal puan veya GRE sınavından en az 156 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 585 puan almış olmak.
- KPSS, ALES, GRE ve GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Sınavı Eşdeğerlik Tablosu esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 50 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.
ALES-GRE EŞDEĞERLİK TABLOSU
ALES-GMAT EŞDEĞERLİK TABLOSU
GRE
ALES
GMAT
ALES
166
100
800
100
165
99
790
99
-
98
780
98
164
97
770
98
-
96
760
97
-
95
750
96
163
94
740
95
162
93
730
94
161
92
720
93
-
91
710
92
160
90
700
91
-
89
690
91
159
88
680
90
-
87
670
89
-
86
660
88
158
85
650
87
-
84
640
86
157
83
630
85
-
82
620
84
-
81
610
83
156
80
600
82
590
81
585
80
2- YAZILI MESLEK SINAVI (27-28 Nisan 2019)
Yazılı meslek sınavı klasik yöntemle Ankara'da ve aşağıdaki konularda yapılacaktır.
Sistem Geliştirme ve Modelleme
Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
Bilgisayar Ağları
Veri Yapıları ve Algoritmalar
Veri Tabanı Sistemleri
Bilgisayar ve İnternet Programlama
Yazılım Mühendisliği
Yazılı meslek sınavı 60 puan ve üzerinde olan ilk 15 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.
3- KİŞİLİKVE YETKİNLİK TESTLERİ (7-9 Mayıs 2019)
Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.
4- KOMİSYON MÜLAKATI (14-16 Mayıs 2019)
Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvurular, 12.04.2019 tarihinden 22.04.2019 tarihi saat 23.59'a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr),aşağıdaki belgelerin yüklenmesi suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
- Fotoğraf
- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
- Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GRE veya GMAT)
- Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)
- Özgeçmiş
Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından yasaklı olmamak.
- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
- Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.
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