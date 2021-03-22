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'Merkez Bankası Başkanı değişikliği piyasalara meydan okuma değil'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Hükümetin, optimal pozitif reel faiz seviyesinin belirlenmesinde para politikası araçlarını rasyonel kullanmadığını ve bu nedenle de ekonomiye büyük bir mali yük getirdiğini düşündüğü Merkez Bankası başkanını değiştirmesi piyasalara meydan okumak değildir" ifadelerini kullandı

'Merkez Bankası Başkanı değişikliği piyasalara meydan okuma değil'
HABERTURK.COM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi İşleri Başkanı, İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Canikli Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Hükümetin, optimal pozitif reel faiz seviyesinin belirlenmesinde para politikası araçlarını rasyonel kullanmadığını ve bu nedenle de ekonomiye büyük bir mali yük getirdiğini düşündüğü Merkez Bankası başkanını değiştirmesi piyasalara meydan okumak değildir. Sadece ekonominin kaynaklarının ve para politikası araçlarının verimli ve etkili kullanılması gerektiği hassasiyetini yansıtır.Bundan sonra da piyasa kurallarının ve sermaye hareketlerindeki liberalizasyonun kararlılıkla uygulanması kırmızı çizgiler olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı

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