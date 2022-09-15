Gözler Merkez'in faiz kararında

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili meraklı araştırmalar başlamış durumda. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce vatandaşımız; enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir süre kala TCMB faiz kararı ne zaman ve hangi gün belli olacak sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte 2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili detaylar...

AVRUPA FAİZLERİ ARTIRDI, ABD'DEN SİNYAL GELDİ

Avrupa Merkez Bankası (RCB) 75 baz puanlık faiz artırımına giderken gerek karar metninde yer alan ifadeler gerekse ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarında enflasyonla kararlılıkla mücadele mesajı öne çıktı.

Bunun yanında Fed Başkanı Jerome Powell da enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını belirterek, "İş bitene kadar devam etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu. Enflasyon ne kadar uzun süre hedefin üzerinde kalırsa riskin o kadar büyük olacağını kaydeden Powell, tarihin erken gevşeme politikasına karşı da güçlü bir şekilde uyardığını aktardı.