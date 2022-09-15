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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı faiz kararı

Merkez Bankası faiz kararı ekonomi çevreleri ve yatırımcılar tarafından bekleniyor. Bilindiği üzere Avrupa Merkez Bankası faizleri artırmış, ABD Merkez Bankası Powell tarafından yapılan açıklama sonrası da ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı ihtimali kuvvet kazanmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı faiz kararı: Faizler düşecek mi, yükselecek mi?
Gözler Merkez'in faiz kararında
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Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili meraklı araştırmalar başlamış durumda. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce vatandaşımız; enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir süre kala TCMB faiz kararı ne zaman ve hangi gün belli olacak sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte 2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili detaylar...

AVRUPA FAİZLERİ ARTIRDI, ABD'DEN SİNYAL GELDİ

Avrupa Merkez Bankası (RCB) 75 baz puanlık faiz artırımına giderken gerek karar metninde yer alan ifadeler gerekse ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarında enflasyonla kararlılıkla mücadele mesajı öne çıktı.

Bunun yanında Fed Başkanı Jerome Powell da enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını belirterek, "İş bitene kadar devam etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu. Enflasyon ne kadar uzun süre hedefin üzerinde kalırsa riskin o kadar büyük olacağını kaydeden Powell, tarihin erken gevşeme politikasına karşı da güçlü bir şekilde uyardığını aktardı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı Merkez Bankası PPK toplantısı 22 Eylül 2022 Perşembe günü yapılacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı duyurulacak.

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Piyasa beklentilerinin aksine haftalık gösterge repo faizinde indirime gitti.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 seviyesinden yüzde 13,00 seviyesine indirildi.


TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 7 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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