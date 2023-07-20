Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! 2023 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi ve saati beli oldu. Haziran ayında Hafize Gaye Erkan'n başkanlığında toplanan Merkez Bankası faiz kararını 650 baz puan artırarak 15'e yükseltmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre Temmuz ayı faiz kararı 20 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. İşte 2023 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı saat...
Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı bugün açıklanıyor. Para piyasaları ve ekonomi gündemini yakından takip edenlerin gözü Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Haziran ayı Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'e çıkartmıştı. İşte 2023 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih ve saat...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası PPK toplantısı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü yapılacak. Faiz kararı aynı gün saat 14.00'te ise duyurulacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
Societe Generale Baş Orta-Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika (CEEMEA) Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB'nin, 500 baz puanlık artırımla politika faizini yüzde 20'ye çıkaracağı öngörüsünde bulundu.
TCMB'nin yine içinde para politikasına ilişkin işaretlerin olacağı bir faiz artırımı yapabileceğini ifade eden Drimal, böylece politika faizinde yüzde 20 eşiğine gelinebileceğini aktardı.
Banka'nın kararının "kademeli" Ortodoks para politikasına dönüş ile uyumlu olacağını belirten Drimal, TCMB'nin bu kararının aynı zamanda haziran ayı toplantısında tespit edilen sorunlarla özellikle zorlu çekirdek enflasyonu ele alma stratejisiyle de uyum sağlayacağını kaydetti.
"AĞUSTOS AYINDA POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 25'E ÇIKABİLİR"
Marek Drimal, "TL'de son dönemdeki değer kaybının ekonomideki maliyet baskılarını artırması ve enflasyondaki düşüş sürecini yavaşlatması bekleniyor. Ağustos ayındaki toplantıda politika faizi yüzde 25'e çıkabilir." dedi.
Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose de politika faizinin 500 baz puan artırılacağı öngörüsünde bulundu.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.