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Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Eylül 2022 Merkez Bankası toplantı tarihi

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Son toplantıda sürpriz bir karar ile politika faizini düşüren Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı toplantı tarihi araştırılıyor. Ekonomi gündemini yakından takip edenler "Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Eylül 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne olur?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi ve faiz kararı tahmini hakkında merak edilenler...

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  • Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Eylül 2022 TCMB PPK Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 7 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı. Son toplantıda faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın bu ayki faiz kararı merak ediliyor. Piyasalar eylül ayı Merkez Bankası faiz toplantısına kilitlenmiş durumda. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde? İşte konuya dair bilgiler...
  • Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Eylül 2022 TCMB PPK Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

     

    Temmuz ayı Merkez Bankası PPK toplantısı 22 Eylül 2022 Perşembe günü yapılacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı duyurulacak.
  • Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Eylül 2022 TCMB PPK Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NEDİR?

    Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında faiz konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda eylül ayı içerisinde de faiz artışı beklenmiyor.
  • Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Eylül 2022 TCMB PPK Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?

    AVRUPA FAİZLERİ ARTIRDI, ABD'DEN SİNYAL GELDİ

    Avrupa Merkez Bankası (RCB) 75 baz puanlık faiz artırımına giderken gerek karar metninde yer alan ifadeler gerekse ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarında enflasyonla kararlılıkla mücadele mesajı öne çıktı.

     

    Bunun yanında Fed Başkanı Jerome Powell da enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını belirterek, "İş bitene kadar devam etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu. Enflasyon ne kadar uzun süre hedefin üzerinde kalırsa riskin o kadar büyük olacağını kaydeden Powell, tarihin erken gevşeme politikasına karşı da güçlü bir şekilde uyardığını aktardı.
  • Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Eylül 2022 TCMB PPK Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?

    SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Piyasa beklentilerinin aksine haftalık gösterge repo faizinde indirime gitti.

     

    TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 seviyesinden yüzde 13,00 seviyesine indirildi.

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