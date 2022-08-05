En son 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılan Merkez Bankası faiz kararı toplantısında alınan kararlar piyasaların beklentileri doğrultusunda fazlaca değişikliğe gitmemişti. Yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kalmıştı. Peki, Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...