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Piyasaların gözü kulağı bugün saat 14.00'da açıklanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararında olacak. PPK geçtiğimiz ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19'da sabit bıraktı.

Mart ayında göreve gelen Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 5 kez toplanan PPK, bu 5 toplantıda da faize dokunmadı. Bugünkü toplantıyı farklı kılabilecek unsur ise Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun söylem değişikliği.

Ağustos ayında enflasyon yüzde 19.25'e yükselerek yüzde 19'luk politika faizini aştı. Kavcıoğlu daha önce faizin enflasyonun altında kalmayacağını belirtmişti.

'ÇEKİRDEK ENFLASYON' VURGUSU

Ancak 8 Eylül'de , Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında konuşan Kavcıoğlu "Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır" dedi.

Gıda fiyatlarındaki artış ve arz kısıtlarının enflasyonda kısa vadeli oynaklıklara neden olduğunu belirten Kavcıoğlu bu nedenle manşet enflasyondan ziyade, arındırılmış ana eğilimi ölçmeye yarayan çekirdek enflasyon göstergelerine ağırlık vereceklerini belirtti.

Kavcıoğlu'nun manşet enflasyon yerine çekirdek enflasyona vurgu yapması piyasalarda hareketliliğe yol açtı. Açıklama öncesi 8.40 liranın altında olan dolar bugün itibarıyla 8.65 lirayı aştı. Bunun nedeni çekirdek enflasyonun ağustosta yüzde 16.76 olarak açıklanması.

Yüzde 19.25'lik manşet enflasyon yerine 16.76'lık çekirdek enflasyona bakıldığında PPK'nın faiz artırımı bir yana indirim için bile alanı açılmış oluyor.

KURUM VE ANALİST BEKLENTİLERİ

Peki bu söyle değişikliğinin hemen bugünkü faiz kararına yansıması bekleniyor mu?

Reuters anketine katılan 19 kurumun 18’i politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor. Bir kurum politika faizinde 100 baz puan indirim bekliyor.

Ağustos toplantısı için yapılan toplantıda kurumların tamamı faizin sabit bırakılmasını beklediğini bildirmişti. Bu beklenti karşılanmıştı.

Kavcıoğlu’nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler kasım veya aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi.

AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan anketine göre, 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Benzer şekilde bir önceki toplantıya yönelik AA Finans anketinde de tüm ekonomistler faize dokunulmamasını beklediğini beyan etmişti.

Yani piyasa ağırlıklı olarak faizin yüzde 19'da sabit tutulmasını beklerken, geçen aydan farklı olarak bu ayki toplantıdan indirim bekleyenler de oldu.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) de TCMB’nin faiz indirimlerine bu ay başlayacağını tahmin ediyor. Eylül ayında 50 baz puan faiz indirimi bekleyen kuruluş, yıl sonuna kadar da 150 baz puan indirime gidilmesini bekliyor.

'TOPLANTININ ÖNEMİ ARTTI'

Garanti BBVA Türkiye Başekonomisti Seda Güler Mert ise TCMB'nin sözlü yönlendirme konusundaki söylem değişikliğinden sonra bu ayki toplantının öneminin arttığını vurguladı.

Her ne kadar çekirdek enflasyon göstergelerine vurgu yapılıyor olsa da Türkiye ekonomisi için geçmişe dönük fiyatlama davranışlarından dolayı manşet enflasyonun öneminin büyük olduğunu ifade eden Mert, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşımla erken bir faiz indirimi, beklentileri olumsuz etkilemeye devam edebilir. Dolayısıyla global koşulların bizim gibi ülkeleri zorlamaya başlayacağı bu yeni dönemde, enflasyon üzerindeki riskleri düşündüğümüzde, biz hala temkinli kalınacağını ve yılın son 2 ayında kademeli bir faiz indirimi olabileceğini düşünüyoruz. Yıl sonu politika faizi beklentimiz yüzde 18."