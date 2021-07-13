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Haberler Para Bankacılık Merkez'den 200 ve 10 TL banknot açıklaması
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5. tertip yeni 200 ve 10 TL'lik banknotlar tedavüle girecek

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. tertip 200 TL ve 10 TL banknotların 16 Temmuz 2021 tarihinden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu

Merkez'den 200 ve 10 TL banknot açıklaması
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. tertip 200 TL ve 10 TL banknotların 16 Temmuz 2021 tarihinden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu

TCMB'den yapılan açıklamada, "1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu V. tertip 200 TL ve 10 TL banknotlar 16 Temmuz 2021 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 200 TL ve 10 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 200 TL ve 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynıdır.

I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup V. tertip 100 TL, 50 TL, 20 TL ve 5 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır." denildi

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