HABERTURK.COM

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak.

2 gün önce 9.37 lirayla tarihi zirvesini gören dolar, dün akşam düşük hacimli piyasada 9.20 liraya kadar geriledi.

Bu dalgalanma sonrası dolar yeni güne 9.25 liradan başladı.

Piyasalar bugün PPK'dan 50 veya 100 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Ancak geçen ay Merkez Bankası piyasaları şaşırtan bir şekilde 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Yani geçen ay olduğu gibi Merkez, zaman zaman piyasa beklentisinin aksi yönünde kararlar alabiliyor.