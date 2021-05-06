HABERTURK.COM / Ajanslar

Bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında ikinci kez toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. PPK geçtiğimiz ay yüzde 19 olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) sabit bırakmıştı. Bugün de benzer şekilde faizde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi bekleniyor.



AA Finans'ın PPK anketine katılan 27 ekonomistin tamamı politika faizinde değişikliğe gidilmemesi beklediğini bildirdi. Benzer şekilde Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı da faiz oranında bir değişiklik beklemediğini belirtti.

Faiz oranında bir değişiklik beklenmezken PPK'nın yayımlayacağı karar metni dikkatle incelenecek. Metinde önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi muhtemel bir faiz indirimine ve bu indirimin zamanlamasına dair ipuçları aranacak.

Mart ayında Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanması üzerine ilk anda bu değişiklik piyasalar tarafından sıkı para politikasının terk edileceği şeklinde yorumlanmıştı. Bu yorum kurda yükselişe sebep oldu.

Buna karşılık Başkan Kavcıoğlu ise göreve geldiğinden bu yana sıkı para politikasının gerektiği sürece devam edeceği mesajını sık sık tekrarladı.

'SIKI DURUŞ SÜRECEK'

Son olarak geçtiğimiz hafta yılın 2. enflasyon raporunu sunan Kavcıoğlu burada yaptığı açıklamada "Enflasyonda düşüş olana kadar sıkı duruş büyük kararlılık ve sabırla sürecek. Politika faizi gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde belirlenecek" ifadelerini kullandı.

Bu ve daha önceki benzer mesajlar bugün faizin sabit bırakılacağı beklentisini güçlendirdi.