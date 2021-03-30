Merkez’den bütçeye 38.7 milyar TL

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaBankacılıkMerkez’den bütçeye 38 milyar TL
ABONE OL

Merkez’den bütçeye 38.7 milyar TL

Merkez Bankası’nın 2020 yılı brüt kârı 43 milyar lira oldu. Merkez Bankası 8.5 milyar liralık vergi sonrası kârından Hazine’ye 30.2 milyar lira aktaracak. Merkez Bankası’ndan bütçeye aktarılacak toplam tutar 38.7 milyar lira olacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Merkez’den bütçeye 38 milyar TL
Merkez’den bütçeye 38.7 milyar TL
0:00 / 0:00

Merkez Bankası’nın 89. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığında yapılan toplantıda sunulan 2020 Faaliyet Raporu’nda, bankanın kâr dağıtımına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Merkez Bankası’nın 2019’da 55.8 milyar lira olan brüt kârı 2020’de 43 milyar 42 milyon lira olarak gerçekleşti. 2020 kârından 8 milyar 530 milyon lira karşılık ayrıldı. Vergi sonrası 34.5 milyar liralık kârdan 4.3 milyar lira ihtiyat akçesi ayrıldı. Hissedarlara sadece 3 bin lira kâr dağıtılırken, kalan 30 milyar 194 milyon lira Hazine payı olarak bütçeye aktarılacak.

Faaliyet raporunda, 20 Ocak 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da alınan karar çerçevesinde, 2018 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin tamamını oluşturan 5 milyar 350 milyon TL’nin kâra katılarak dağıtıldığı ifade edildi.

Böylece Merkez Bankası’ndan bütçeye nisan ayında toplam 38.7 milyar lira gelecek. Merkez Bankası’ndan bütçeye geçen yıl 11.1 milyarı vergi, 39.1 milyar lirası Hazine payı olmak üzere 50.1 milyar lira aktarılmıştı.

AĞBAL’IN SON MESAJINDA DÜŞÜK FAİZ VURGUSU

Faaliyet raporu, Eski Başkan Naci Ağbal’ın önsözüyle yayımlandı. Ağbal önsözde, Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğuna vurgu yaparak şöyle dedi:

“Fiyat istikrarının sağlanması, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur. Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yapmaktadır. Uzun vadeli faizlerin düşük düzeylerde oluşması için fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi gerekmektedir. Fiyat istikrarı, yerli paranın değerini koruyarak değişim ve değer saklama aracı olma özelliğini desteklemekte ve para ikamesi ihtiyacını azaltmaktadır. Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesis edilmesi halinde, ülke risk priminin düşmesi, para ikamesi eğiliminin tersine dönmesi, finansman maliyetlerinin gerilemesi ve vadelerin uzaması yoluyla makroekonomik ve finansal istikrar sağlanacaktır.

TCMB, 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacaktır. Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir. TCMB, kalıcı fiyat istikrarının sağlanması temel hedefine yönelik elindeki tüm araçları tam, zamanlı, etkili, güçlü ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır. Enflasyon hedeflemesi rejiminde toplumun bütün katmanlarının fiyat istikrarı hedefine odaklanması, buna inanması, karar alıcıların ve politika üretenlerin bu yönde adımları kararlı bir şekilde atmaları esastır.”

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NFT nedir? NFT ne işe yarar?
PARANFT nedir?
TCMB Meclisi'nde değişiklik
PARAMerkez Bankası Meclisi'nde değişiklik
'Faiz TÜFE'nin üstünde olacak'
PARA'Faiz TÜFE'nin üstünde olacak'
Merkez Bankası'ndan yeni repo ihalesi
PARATCMB'den piyasaya 70 milyar TL
SÜRE DOLUYOR! Son dakika: 2020 gelir vergisi beyannamesi son gün ne zaman?
PARADikkat! Süre yarın gün sonunda doluyor
Piyasalarda karışık seyir
PARAPiyasalarda karışık seyir
KREDİ FAİZ ORANLARI 2021: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranı
PARABankaların kredi faiz oranları
Denizbank dikey tasarımlı kredi kartlarını hizmete sundu
PARADenizbank'tan dikey tasarımlı kart
Son dakika: Merkez Bankası'na ikinci adam Morgan Stanley'den!
PARAMerkez'e ikinci adam Morgan Stanley'den
Kripto paraların toplam piyasa değeri rekor kırdı
PARAKripto paralar 2 trilyon dolara koşuyor