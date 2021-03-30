Merkez’den bütçeye 38.7 milyar TL 0:00 / 0:00

Merkez Bankası’nın 89. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığında yapılan toplantıda sunulan 2020 Faaliyet Raporu’nda, bankanın kâr dağıtımına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Merkez Bankası’nın 2019’da 55.8 milyar lira olan brüt kârı 2020’de 43 milyar 42 milyon lira olarak gerçekleşti. 2020 kârından 8 milyar 530 milyon lira karşılık ayrıldı. Vergi sonrası 34.5 milyar liralık kârdan 4.3 milyar lira ihtiyat akçesi ayrıldı. Hissedarlara sadece 3 bin lira kâr dağıtılırken, kalan 30 milyar 194 milyon lira Hazine payı olarak bütçeye aktarılacak.

Faaliyet raporunda, 20 Ocak 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da alınan karar çerçevesinde, 2018 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin tamamını oluşturan 5 milyar 350 milyon TL’nin kâra katılarak dağıtıldığı ifade edildi.

Böylece Merkez Bankası’ndan bütçeye nisan ayında toplam 38.7 milyar lira gelecek. Merkez Bankası’ndan bütçeye geçen yıl 11.1 milyarı vergi, 39.1 milyar lirası Hazine payı olmak üzere 50.1 milyar lira aktarılmıştı.

AĞBAL’IN SON MESAJINDA DÜŞÜK FAİZ VURGUSU

Faaliyet raporu, Eski Başkan Naci Ağbal’ın önsözüyle yayımlandı. Ağbal önsözde, Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğuna vurgu yaparak şöyle dedi:

“Fiyat istikrarının sağlanması, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur. Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yapmaktadır. Uzun vadeli faizlerin düşük düzeylerde oluşması için fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi gerekmektedir. Fiyat istikrarı, yerli paranın değerini koruyarak değişim ve değer saklama aracı olma özelliğini desteklemekte ve para ikamesi ihtiyacını azaltmaktadır. Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesis edilmesi halinde, ülke risk priminin düşmesi, para ikamesi eğiliminin tersine dönmesi, finansman maliyetlerinin gerilemesi ve vadelerin uzaması yoluyla makroekonomik ve finansal istikrar sağlanacaktır.

TCMB, 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacaktır. Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir. TCMB, kalıcı fiyat istikrarının sağlanması temel hedefine yönelik elindeki tüm araçları tam, zamanlı, etkili, güçlü ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır. Enflasyon hedeflemesi rejiminde toplumun bütün katmanlarının fiyat istikrarı hedefine odaklanması, buna inanması, karar alıcıların ve politika üretenlerin bu yönde adımları kararlı bir şekilde atmaları esastır.”