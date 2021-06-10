Merkezi İstihbarat filmi oyuncuları kimler? Merkezi İstihbarat filmi konusu merak ediliyor. 2016'da vizyona giren ABD aksiyon komedi filminin baş rollerinde Dwayne Johnson ve Kevin Hart yer aldı.
MERKEZİ İSTİHBARAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Dwayne Johnson - Robbie Wheirdicht / Bob Stone
Kevin Hart - Calvin "Golden Jet" Joyner
Aaron Paul - Phil Stanton
Amy Ryan - Ajan Pamela "Pam" Harris
Danielle Nicolet - Maggie Johnson-Joyner
Jason Bateman - Trevor Olson
Timothy John Smith - Ajan Nick Green
Melissa McCarthy - Darla McGuckian
Ryan Hansen - Steve
MERKEZİ İSTİHBARAT FİLMİ KONUSU NEDİR?
Eski bir dostuyla uzun bir aradan sonra Facebook aracılığıyla yeniden bir araya gelen bir muhasebecinin kendisini uluslarası casusluk dünyasının tam göbeğinde bulmasını konu alan film hem aksiyon meraklılarını hem de gülmek isteyenleri cezbedecek gibi görünüyor. İki arkadaş gençliklerindeki farklılıkları bir kenara bırakarak maceranın içine atılıyor.
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