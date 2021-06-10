Merkezi İstihbarat filmi oyuncuları kimler? Merkezi İstihbarat filmi konusu merak ediliyor. 2016'da vizyona giren ABD aksiyon komedi filminin baş rollerinde Dwayne Johnson ve Kevin Hart yer aldı.

MERKEZİ İSTİHBARAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dwayne Johnson - Robbie Wheirdicht / Bob Stone

Kevin Hart - Calvin "Golden Jet" Joyner

Aaron Paul - Phil Stanton

Amy Ryan - Ajan Pamela "Pam" Harris

Danielle Nicolet - Maggie Johnson-Joyner

Jason Bateman - Trevor Olson

Timothy John Smith - Ajan Nick Green

Melissa McCarthy - Darla McGuckian

Ryan Hansen - Steve

MERKEZİ İSTİHBARAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eski bir dostuyla uzun bir aradan sonra Facebook aracılığıyla yeniden bir araya gelen bir muhasebecinin kendisini uluslarası casusluk dünyasının tam göbeğinde bulmasını konu alan film hem aksiyon meraklılarını hem de gülmek isteyenleri cezbedecek gibi görünüyor. İki arkadaş gençliklerindeki farklılıkları bir kenara bırakarak maceranın içine atılıyor.