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        Haberler Gündem Mersin'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Mersin'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 00:54 Güncelleme: 30.01.2025 - 00:55
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        Mersin'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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        M.Ç. yönetimindeki kamyonet ile A.T. idaresindeki otomobil ve Gökhan Ercan'ın kullandığı motosiklet Akbelen Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü Gökhan Ercan kamyonetin altında kaldı, 2 araç sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ercan'ın hayatını kaybettiği belirledi.

        Kazada yaralanan otomobil ve kamyonet sürücüsü ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Olay yerindeki incelemenin ardından Ercan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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