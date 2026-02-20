Canlı
        Mersin'de dere üstündeki köprünün bir kısmı çöktü

        Dere üstündeki köprünün bir kısmı çöktü

        Mersin'in Mezitli ilçesinde, altından derenin aktığı köprünün bir kısmında çökme meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 00:25 Güncelleme: 20.02.2026 - 00:25
        Dere üstündeki köprünün bir kısmı çöktü
        Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde Mezitli Deresi'nin üstündeki köprünün bir kısmı akşam saatlerinde çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri de köprüde onarım çalışması başlattı.

        İş makineleri desteğiyle yürütülen çalışmalarda yol ve köprüde güçlendirme yapılıyor.

        Trafiğe kapatılan yolda araç geçişine izin verilmiyor.

        Çökme nedeniyle oyuk oluşan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşıma açılacak.

        Fotoğraf: AA

        Mardin'de çocuğa ahırda şiddet kamerada; şüpheli yeniden gözaltında

        Mardin'in Savur ilçesinde güvercinlerini çaldığını iddia ettiği 17 yaşındaki çocuğu ahıra götürüp darbeden ve köpekle korkutan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı yeniden gözaltına alındı. 

