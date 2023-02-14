Mersin'de gönüllü kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

Kente gelen depremzedelere de yardımcı olduklarını belirten Yıldız, "Neye ne kadar ihtiyaç varsa gönüllü kadınlarımızla atölyemizde üretmeye devam edeceğiz. Bu yaşanan felaket ülkemizi tek yürek yaptı. İnsanlarımızın acılarına merhem olabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

Yıldız, kıyafet yardımlarının yanı sıra depremden etkilenenlere 3,5 ton gıda yardımında bulunduklarını kaydetti.