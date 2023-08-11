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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Mersin'de kaplumbağa yavruları denizle buluştu

        Mersin'de kaplumbağa yavruları denizle buluştu

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, sahildeki yuvalarından çıkan 100 caretta caretta türü kaplumbağa yavrusu denizle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 08:02
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 100 caretta caretta denizle buluştu.

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        Caretta caretta türü yavruların Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilindeki yuvalarından çıkarak denize ulaşmasına Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra ilgililer eşlik etti.

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        Vali Pehlivan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının yurt genelinde 20 noktada üreme alanı olduğunu, bunların 4'ünün Mersin'de yer aldığını söyledi.

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        Kaplumbağaların doğdukları yere dönerek ürediklerini anımsatan Pehlivan, "Ortalama 3 yılda bir buralara geliyorlar. Ay yakamoz halini gösterirken yavru kaplumbağalar da denize doğru koşuyorlar. Biz de onların yuvadan çıkıp denize gitmelerinin heyecanını yaşadık" dedi.

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        Vali Pehlivan, "Bilindiği gibi kaplumbağalar ay ışığını takip ediyorlar. Yanlış ışıklandırmalar yaptırmıyoruz, yapanları da ikaz ediyoruz. Yönlerini şaşırmasınlar diye tedbirler alıyoruz" diye konuştu.

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        "BOĞULMA RİSKLERİ VAR"

        Kaplumbağaların zarar görmemesi için halka uyarılarda bulunduklarını belirten Pehlivan, "Ayrıca bölgemize gelen kaplumbağalar denizanalarını yedikleri için plastik ve benzeri şeyleri yiyerek boğulma riskleri var" dedi.

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        Vali Ali Hamza Pehlivan sözlerini şöyle sürdürdü:

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        "Bu nedenle özellikle üreme bölgelerini gezerek kontrol altında tutan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, belirledikleri noktalarda kafesleme yaparak koruma altına alıyorlar, tabelalarla, uyarıcı levhalar asıyorlar ki zarar görmesinler ve dünyaya gelip doğaya kavuşsunlar."

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        #Mersin haber
        #son dakika
        #caretta caretta
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