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Kaplumbağaların doğdukları yere dönerek ürediklerini anımsatan Pehlivan, "Ortalama 3 yılda bir buralara geliyorlar. Ay yakamoz halini gösterirken yavru kaplumbağalar da denize doğru koşuyorlar. Biz de onların yuvadan çıkıp denize gitmelerinin heyecanını yaşadık" dedi.

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Vali Pehlivan, "Bilindiği gibi kaplumbağalar ay ışığını takip ediyorlar. Yanlış ışıklandırmalar yaptırmıyoruz, yapanları da ikaz ediyoruz. Yönlerini şaşırmasınlar diye tedbirler alıyoruz" diye konuştu.