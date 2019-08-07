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Mersin'de katil zanlısını simitçi, su satıcısı, ayakkabı boyacısı polisler yakaladı

DHA

Mersin'de, bıçaklanarak öldürülen Vedat T.'nin katil zanlısı R.T. (34),simitçi, su satıcısı ve ayakkabı boyacısı gibi davranan polisler tarafından takibe alındıktan sonra yakalandı

Mersin

21 Temmuz'da Müftü Deresi'nin merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi yakasında, bıçaklanarak öldürülmüş erkeğin cansız bedenini görenler, durumu polise bildirdi. Bölgede inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin işsiz Vedat T.'ye ait olduğunu belirledi.

Çevredekilerin şapkalı bir erkeğin dolaştığını söylemesi üzerine eşkali bildirilen kişiyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis, zanlının olay mahalline yeniden gelebileceğini değerlendirerek simitçi, su satıcısı, seyyar Milli Piyango bayisi ve ayakkabı boyacısı gibi davranarak bölgeye dağılıp günlerce zanlıyı aradı. Güvenlik güçleri, 5 Ağustos Pazar günü cinayet mahalline yakın bir noktada şüphe çeken R.T.'yi gözaltına aldı.

"ÖNCE İTİRAF, SONRA REDDETTİ"

Emniyetteki sorgusunda cinayeti çıkan bir tartışma sonucunda işlediğini itiraf eden R.T., adliyeye sevki sırasında ise cinayeti reddetti. Şüpheli, basın mensuplarının 'Aranızda bir şey mi geçti?' sorusuna, "Orada yaralı gördüm onu. Yanına gittim, 'Neyin var?' dedim" diye cevap verdi. Zanlı, suç aleti bıçağın üzerinde çıkmasının hatırlatılması üzerine ise sürekli bıçak taşıdığını söyledi.

Katil zanlısı R.T., sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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