Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü
Mersin'in Mut ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce motosiklete ardından trafoya çarptı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün öldüğünü belirledi
Mersin'in Mut ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
M.A. (32) idaresindeki otomobil, Ortaköy-Yapıntı Mahallesi kavşağında önce B.E'nin (20) kullandığı motosiklete, ardından trafoya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından kaçan M.A, yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu gözaltına alındı.