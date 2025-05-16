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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de sahte içki ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Mersin'de jandarma sahte içki ele geçirdi

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 127 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:42 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:42
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        Mersin'de sahte içki ele geçirildi
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        Mersin İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretilip piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Çamlıyayla ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Adreste 127 litre sahte içki, 17 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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        Gözaltına alınan 3 şüpheli karakola götürüldü.

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