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        Haberler Gündem Güvenlik Mersin'de terör örgütlerine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı kararı

        Mersin'de terör örgütlerine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı kararı

        Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 12 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 07:03 Güncelleme: 29.11.2023 - 07:03
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        Mersin'de eş zamanlı terör operasyonu: 12 gözaltı kararı
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        Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 12 zanlının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

        Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK ve FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık iki ay süren çalışmada 12 şüphelinin kimliği tespit edildi.

        Gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için dron destekli operasyon başlatıldı. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona özel harekat polislerinin de aralarında olduğu 150 kişilik ekip katıldı.

        Ekiplerin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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