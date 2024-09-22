Mersin'de yıldırım isabet eden camide yangın
Mersin'in Mezitli ilçesinde yıldırım isabet eden bir camide yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken camide hasar oluştu.
Giriş: 22.09.2024 - 17:37 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:38
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Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki Kuyuluk 33 Evler Camisi'nde sabah saatlerinde yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.