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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin haberleri: Tartıştığı babasını sokakta öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!

        Mersin'de, baba ile oğul arasındaki tartışma kanlı bitti. Cadde üzerinde 19 yaşındaki M. Çal, babası 39 yaşındaki Mehmet Ali Çal'ı tüfekle vurdu. Baba Çal olay yerinde can verirken katil zanlısı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:15
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        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
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        Mersin'de tüyler ürperten olay, Anamur ilçesinde yaşandı. Mehmet Ali Çal (39) ile oğlu M. Çal (19) arasında Sultan Alaeddin Mahallesi Cahit Aslan Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        BABASINA TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

        AA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M. Çal tüfekle babasına ateş etti. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        BABA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Sağlık ekipleri, Mehmet Ali Çal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çal'ın cenazesi, Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısı M. Çal ile olayda kullanılan tüfeği Kızılaliler Mahallesi'ndeki evin bahçesine atan şüphelinin annesi A. Çal'ı gözaltına aldı.

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