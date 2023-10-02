Motosiklette 5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu kamerada

MERSİN´deikisi çocuk biri bebek 5 kişinin bindiği motosikletin trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesinde seyir halindeki motosiklet faciaya davetiye çıkardı. Cadde üzerinde seyreden motosikleti süren kişinin önünde bir kız çocuğu otururken, arkasında da bir kız çocuğu oturdu. Motosikletin en arka kısmında oturan annenin ise kucağında bebek olduğu görüldü. Trafikte bir süre seyreden motosiklet, daha sonra gözden kayboldu. Bir eliyle motosikletin hakimiyetini sağlayan bir eliyle de arkasındaki çocuğu tutmaya çalışan motosiklet sürücüsünde ve arkasında oturanların kask takmaması dikkat çekti.