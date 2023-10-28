Ziraat mühendisi tarlaya, 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı
MERSİN'inMut ilçesinde ziraat mühendisi, tarlaya traktörle 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı.
MERSİN'inMut ilçesinde ziraat mühendisi, tarlaya traktörle 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı.
Mut ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Alperen Osman Karadağ, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Karadağ, danışmanlığını yaptığı bahçede 5 dekarlık alana 6 saatlik bir çalışmayla traktörle sürerek 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.