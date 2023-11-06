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        Tartıştığı babasını öldüren şüpheli, tutuklandı

        MERSİN'detartıştığı muhtar babası Mevlüt Sandal'ı (47) öldüren K.S. (17) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:57 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:00
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        Tartıştığı babasını öldüren şüpheli, tutuklandı
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        MERSİN'detartıştığı muhtar babası Mevlüt Sandal'ı (47) öldüren K.S. (17) tutuklandı.

        Olay, gece saatlerinde Çamlıyayla ilçesi Korucak Mahallesi'nde meydana geldi. Korucak Mahallesi muhtarı Mevlüt Sandal ile oğlu K.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile K.S., tabanca ile babasına 2 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başında vurulan Sandal´ın hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu ise gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.S.'nin ifadesinde, tartışmanın aile için anlaşmazlıktan çıktığını söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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