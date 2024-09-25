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        Okul müdürü ve oğlunun belediye otobüsündeki çifti darbettiği görüntüler yeniden incelenecek

        MERSİN'de belediye otobüsünde engelli Ramazan Polat ile Hamdiye Polat'ı okul müdürü babası ile darbeden A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:59 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:59
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        Okul müdürü ve oğlunun belediye otobüsündeki çifti darbettiği görüntüler yeniden incelenecek
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        MERSİN’de belediye otobüsünde engelli Ramazan Polat ile Hamdiye Polat’ı okul müdürü babası ile darbeden A.O.T.’nin (17) yargılandığı davada, şikayetçi avukatının itirazı üzerine olay gününe dair görüntüler yeniden incelenip rapor hazırlanacak.

        Olay, 15 Aralık'ta Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hastaneden çıkan Hamdiye-Ramazan Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi. Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile baba ve oğlu, çifti darbetti. Olaydan sonra taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. İsmet Turan ile oğlu A.O.T., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet Turan tutuklandı, oğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir süre sonra A.O.T. de soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine kondu.

        Mersin 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İsmet Turan'a, ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, tahliye edildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Ramazan Polat ise 21 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Bu suçtan tahliye edilen ve başka bir suçtan tutuklu olan A.O.T., Mersin 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Polat ailesi ve avukatlar da salonda hazır bulundu. Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, avukatlar ve talepler dinlendi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi, olay gününe dair görüntülerin yeniden incelenip rapor hazırlanması için duruşmayı erteledi.

        RAPORA İTİRAZ

        Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan ailenin avukatı Oğuzhan Tekin, bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini söyledi. Görüntülerin izlenip yeniden rapor hazırlanması için talepte bulunduklarını kaydeden Tekin, “O rapora itiraz ettik. Kamera kayıtlarının yeniden bilirkişi heyetine gönderilerek yeni bir rapor alınmasını istiyoruz. Bunun dışında suç vasfının değiştirilmesi ve görevli mahkemenin Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi olması kanaatindeyiz. Olay ile ölüm arasında illiyet bağı olduğunu iddia ettik. Buna ilişkin savcılığa şikayette bulunduk. Mahkeme hakimi, o şikayet dosyasının bu dava dosyasına alınmasına karar verdi. O dosya da incelenip daha sonra rapor alınacak” dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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