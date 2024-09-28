İlkem Yapı Tarsus - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 57 - 77
SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Hüseyin Çelik, Çağatay Taşkın, Oğuzhan GüzelİLKEM YAPI TARSUS SPOR: Sheppard 6, Heal 14, Büşra Akgün 3, Alleyne 11, Hurt 18, Ecem Erk, Elif Emirtekin 3, Arzu Asiye Özdemir 2, Banu Şimşek, Ceylin Beyza AltunpaGALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Gökşen Fitik 2, Jisu Park 16, Meltem Yıldızhan 11, Fraser 19, Vanloo 9, Selin Racher Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 6, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth 41'İNCİ PERİYOT 15-21DEVRE: 23-423'ÜNCÜ PERİYOT: 42-60ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor ile karşılaştı.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Çağatay Taşkın, Oğuzhan Güzel
İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Sheppard 6, Heal 14, Büşra Akgün 3, Alleyne 11, Hurt 18, Ecem Erk, Elif Emirtekin 3, Arzu Asiye Özdemir 2, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Gökşen Fitik 2, Jisu Park 16, Meltem Yıldızhan 11, Fraser 19, Vanloo 9, Selin Racher Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 6, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth 4
1'İNCİ PERİYOT 15-21
DEVRE: 23-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-60
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor ile karşılaştı. Galatasaray, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 77-57 yenerek sezona galibiyetle başladı.
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