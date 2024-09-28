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        İlkem Yapı Tarsus - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 57 - 77

        SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Hüseyin Çelik, Çağatay Taşkın, Oğuzhan GüzelİLKEM YAPI TARSUS SPOR: Sheppard 6, Heal 14, Büşra Akgün 3, Alleyne 11, Hurt 18, Ecem Erk, Elif Emirtekin 3, Arzu Asiye Özdemir 2, Banu Şimşek, Ceylin Beyza AltunpaGALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Gökşen Fitik 2, Jisu Park 16, Meltem Yıldızhan 11, Fraser 19, Vanloo 9, Selin Racher Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 6, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth 41'İNCİ PERİYOT 15-21DEVRE: 23-423'ÜNCÜ PERİYOT: 42-60ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor ile karşılaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 17:08 Güncelleme: 28.09.2024 - 17:10
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        İlkem Yapı Tarsus - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 57 - 77
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        SALON: Servet Tazegül

        HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Çağatay Taşkın, Oğuzhan Güzel

        İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Sheppard 6, Heal 14, Büşra Akgün 3, Alleyne 11, Hurt 18, Ecem Erk, Elif Emirtekin 3, Arzu Asiye Özdemir 2, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa

        GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Gökşen Fitik 2, Jisu Park 16, Meltem Yıldızhan 11, Fraser 19, Vanloo 9, Selin Racher Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 6, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth 4

        1'İNCİ PERİYOT 15-21

        DEVRE: 23-42

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-60

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor ile karşılaştı. Galatasaray, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 77-57 yenerek sezona galibiyetle başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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