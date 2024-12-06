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        Tartıştığı 3 akrabasını öldürdükten sonra evine gittiği eski eşini tehdit etmiş

        MERSİN'de evde içki içtikleri sırada tartıştığı amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel'i bıçaklayarak öldüren C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:01 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:05
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        Tartıştığı 3 akrabasını öldürdükten sonra evine gittiği eski eşini tehdit etmiş
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        MERSİN'de evde içki içtikleri sırada tartıştığı amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel'i bıçaklayarak öldüren C.U.'nun olayın ardından boşandığı eşinin kapısına dayandığı, camlarını kırıp, tehdit ettiği ortaya çıktı.

        Olay, 4 Aralık gecesi Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre C.U., amcaları Ömer ile Ramazan Uyar ve akrabası Tuna Özel'le evde bir araya gelerek içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde akrabalar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.U., amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli olaydan sonra kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        KAN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

        Öte yandan işlediği 3 cinayetin ardından kendisine ait araçla kaçan şüpheli C.U.'nun, aynı gece eski eşi F.G.'nin Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi'ndeki evine gittiği, camları kırıp onu ölümle tehdit ettiği belirtildi. Kadının ihbarı üzerine olay yerine giden jandarmanın takibiyle C.U. yakalandı. Şüphelinin, üzerindeki kan izlerinin tespit edilmesi ile 3 kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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