Tartıştığı 3 akrabasını öldürdükten sonra evine gittiği eski eşini tehdit etmiş

MERSİN'de evde içki içtikleri sırada tartıştığı amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel'i bıçaklayarak öldüren C.U.'nun olayın ardından boşandığı eşinin kapısına dayandığı, camlarını kırıp, tehdit ettiği ortaya çıktı.

Olay, 4 Aralık gecesi Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre C.U., amcaları Ömer ile Ramazan Uyar ve akrabası Tuna Özel'le evde bir araya gelerek içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde akrabalar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.U., amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli olaydan sonra kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.