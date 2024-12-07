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        Trendyolmilla, kozmetik koleksiyonunu kullanıcılarla buluşturdu

        TRENDYOLMİLLA, kozmetik koleksiyonunu kullanıcılarla buluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 07.12.2024 - 10:30
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        Trendyolmilla, kozmetik koleksiyonunu kullanıcılarla buluşturdu
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        TRENDYOLMİLLA, kozmetik koleksiyonunu kullanıcılarla buluşturdu. Marka, 17 farklı kategorideki güzellik ve bakım ürünleriyle son kozmetik trendlerini kullanıcılarına sunmayı amaçlıyor.

        Trendyolmilla, giyim, aksesuar ve ayakkabıdan sonra güzellik dünyasına da adım attı. Trendyolmilla Beauty markası altında güzellik ve bakım ürünlerini satışa sunan Trendyolmilla, makyaj ve cilt bakımına yönelik farklı ihtiyaçlara cevap veren onlarca ürünü kullanıcılarla buluşturdu.

        Trendyolmilla Beauty koleksiyonu, 17 farklı kategoride ürünlerden oluşuyor. Toplam 60 üründen oluşan koleksiyondak krem allıklar, E vitamini içeren formülü ve antioksidan özelliğiyle yoğun nemlendirme sağlarken, dudak ve yanaklarda kullanılabilen lip & cheek ürünleri, her ten rengine uygun şeftali, pembe ve kırmızı tonlarıyla doğal bir görünüm sunuyor. Çizgilere dolmayan, pürüzsüz yapıdaki lipgloss’lar ışıltılı bir görünüm sunarken farklı renk alternatiflerindeki mat likit rujlar ise uzun süre kalıcılık sağlıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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