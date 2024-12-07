Trendyolmilla, kozmetik koleksiyonunu kullanıcılarla buluşturdu

TRENDYOLMİLLA, kozmetik koleksiyonunu kullanıcılarla buluşturdu. Marka, 17 farklı kategorideki güzellik ve bakım ürünleriyle son kozmetik trendlerini kullanıcılarına sunmayı amaçlıyor.

Trendyolmilla, giyim, aksesuar ve ayakkabıdan sonra güzellik dünyasına da adım attı. Trendyolmilla Beauty markası altında güzellik ve bakım ürünlerini satışa sunan Trendyolmilla, makyaj ve cilt bakımına yönelik farklı ihtiyaçlara cevap veren onlarca ürünü kullanıcılarla buluşturdu.