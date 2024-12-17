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        Mersin'de kömür sobası patladı: 5 yaralı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde yanar durumdaki sobaya iddiaya göre fazla atılan kömürün neden olduğu patlamanın ardından yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 00:08 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:10
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        Mersin'de kömür sobası patladı: 5 yaralı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde yanar durumdaki sobaya iddiaya göre fazla atılan kömürün neden olduğu patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi 4518 Sokakta iki katlı müstakil bir binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre İ.A. ve ailesinin yaşadığı evde yanan sobaya fazla atılan kömür, aşırı ısınmadan dolayı genleşerek patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Patlama ve yangın nedeniyle evde bulunan İ.A. ile aile bireyleri A.A., M.A., A.A. ve K.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Evde ve eşyalarda hasara neden olan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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