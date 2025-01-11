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        ÇİMSA ÇBK Mersin - Danilos Pizza: 83-68

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Özge Şentürk Bayraktar, Furkan Keseratar, Burak PehlivanÇİMSA ÇBK MERSİN: Howard 19, Fauthoux 13, Carleton 9, Rupert 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Asena Yalçın 10, Feride Şevval Akalan 2, Derin Yaya, Sinem Ataş 8DANİLOS PİZZA: Ferda Yıldız 3, Yağmur Bul 3, Mompremier 12, Palenikova 19, Walker 14, Hande Çelebi 7, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül, Yağmur Kübra Taşar 101'İNCİ PERİYOT: 30-13DEVRE: 52-343'ÜNCÜ PERİYOT: 66-49Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Danilos Pizza'yı 83-68 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 18:10 Güncelleme: 11.01.2025 - 18:15
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        ÇİMSA ÇBK Mersin - Danilos Pizza: 83-68
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Özge Şentürk Bayraktar, Furkan Keseratar, Burak Pehlivan

        ÇİMSA ÇBK MERSİN: Howard 19, Fauthoux 13, Carleton 9, Rupert 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Asena Yalçın 10, Feride Şevval Akalan 2, Derin Yaya, Sinem Ataş 8

        DANİLOS PİZZA: Ferda Yıldız 3, Yağmur Bul 3, Mompremier 12, Palenikova 19, Walker 14, Hande Çelebi 7, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül, Yağmur Kübra Taşar 10

        1’İNCİ PERİYOT: 30-13

        DEVRE: 52-34

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-49

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17’nci haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Danilos Pizza'yı 83-68 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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