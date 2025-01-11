ÇİMSA ÇBK Mersin - Danilos Pizza: 83-68
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Özge Şentürk Bayraktar, Furkan Keseratar, Burak PehlivanÇİMSA ÇBK MERSİN: Howard 19, Fauthoux 13, Carleton 9, Rupert 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Asena Yalçın 10, Feride Şevval Akalan 2, Derin Yaya, Sinem Ataş 8DANİLOS PİZZA: Ferda Yıldız 3, Yağmur Bul 3, Mompremier 12, Palenikova 19, Walker 14, Hande Çelebi 7, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül, Yağmur Kübra Taşar 101'İNCİ PERİYOT: 30-13DEVRE: 52-343'ÜNCÜ PERİYOT: 66-49Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Danilos Pizza'yı 83-68 yendi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Özge Şentürk Bayraktar, Furkan Keseratar, Burak Pehlivan
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Howard 19, Fauthoux 13, Carleton 9, Rupert 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Asena Yalçın 10, Feride Şevval Akalan 2, Derin Yaya, Sinem Ataş 8
DANİLOS PİZZA: Ferda Yıldız 3, Yağmur Bul 3, Mompremier 12, Palenikova 19, Walker 14, Hande Çelebi 7, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül, Yağmur Kübra Taşar 10
1’İNCİ PERİYOT: 30-13
DEVRE: 52-34
3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-49
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17’nci haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Danilos Pizza'yı 83-68 yendi.
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