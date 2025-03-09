Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaretten tutuklandı
MERSİN'in Mut ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.
MERSİN'in Mut ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.E.Ş. (33), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesine yönelik sosyal medyadan hakaret ve iftira içerikli sözler sarf ettiği öne sürülen A.E.Ş., Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.E.Ş., çıkarıldığı mahkemece 'hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlarından tutuklandı.
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