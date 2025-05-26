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        Mersin'de 324 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        MERSİN'de düzenlenen operasyonda 324 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi de gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:05
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        Mersin'de 324 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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        MERSİN'de düzenlenen operasyonda 324 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi de gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Narkotik ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Ekiplerin bir adres ve araçta yaptığı aramada, 324 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Organizasyon içerisinde yer alan şüpheliler A.R., A.R., M.S.R. ve H.S. yakalandı.

        Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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