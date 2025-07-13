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        Şarampole düşüp kaya parçalarına çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru öldü

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde şarampole düşüp kaya parçalarına çarpan otomobilin sürücüsü Aydoğan Sukuşu (31) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 13.07.2025 - 13:55
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        Şarampole düşüp kaya parçalarına çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru öldü
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde şarampole düşüp kaya parçalarına çarpan otomobilin sürücüsü Aydoğan Sukuşu (31) hayatını kaybetti. Sukuşu'nun, Adana İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

        Kaza, sabah saatlerinde Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Aydoğan Sukuşu’nun kontrolünü yitirdiği 01 SM 058 plakalı otomobil, şarampole düştü. Kaya parçalarına çarpan otomobilin motor kısmı hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sukuşu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İstirahatli olduğu için Mersin'de bulunduğu öğrenilen Aydoğan Sukuşu’nun cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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