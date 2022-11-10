Mersin'de işitme engelli çift işaret diliyle "evet" diyerek evlendi

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MERSİN (AA) - Mersin'de, işitme engelli çift, nikah masasında işaret diliyle "evet" diyerek dünyaevine girdi.

Silifke Belediyesinde çalışan Mehmet Yılmaz, Batman'da yaşayan Kübra Kan ile sosyal medyada tanışıp arkadaş oldu.

Bir süre sonra evlenme kararı alan işitme engelli çift, Silifke Belediyesinde düzenlenen törende nikah masasına oturdu.

Yılmaz ve Kan'ın nikah şahitliğini kendileri gibi işitme engelli arkadaşları Muhammet Arslan ve Yahya Arslan'ın yaptığı törende, işaret dili tercümanı da hazır bulundu.

Belediye Başkanı Sadık Altunok, işaret diliyle iletişim kurduğu çiftin nikahını kıydı.

Gelin ve damada mutluluklar dileyen Altunok, "İlk kez işitme engelli bir çiftin nikahlarını, 2 işitme engelli şahitlerimizle beraber tamamladık. Görüyorsunuz ki aşk engel tanımıyor. Mehmet Silifke'den, gelinimiz Batman'dan. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum." diye konuştu.

Katılımcılar, törenin ardından davul zurna eşliğinde eğlendi.

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