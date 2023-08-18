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        Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Hatayspor, Mersin'e geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:04
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        Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Hatayspor, Mersin'e geldi
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        MERSİN (AA) - Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'yı yarın Mersin'de konuk edecek Atakaş Hatayspor, kente geldi.

        Teknik direktör Volkan Demirel ile teknik heyet ve oyunculardan oluşan kafile, uçakla geldiği Adana Havalimanı'nın ardından takım otobüsüyle Mersin'e hareket etti.

        Kentte konaklayacağı otele geçen kafile, bu akşam Mersin Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde maçlara hazırlanan Atakaş Hatayspor, iç saha maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda yarın saat 21.45'te Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ilk defa seyircisinin karşısına çıkacak.

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