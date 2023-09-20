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        Mersin'de 4 gündür kayıp 12 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu

        Mersin'in Mezitli ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince Şanlıurfa'da bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:39 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:39
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        Mersin'de 4 gündür kayıp 12 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince Şanlıurfa'da bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mezitli ilçesinde yaşayan S.T, 16 Eylül'de polis ekiplerine kızı İ.T'den haber alamadığını ve Şanlıurfa'da olabileceğini bildirdi.

        İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, İ.T'nin Şanlıurfa'da olduğunu tespit etti.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçen polis, İ.T'yi buldu. Çocuğun, emniyetteki işlemlerinin ardından Mersin'e getirilerek ailesine teslim edileceği belirtildi.

        Mersin'in Mezitli ilçesinde, 16 Eylül'de Akdeniz Mahallesi'ndeki sitenin görevlisi S.T, 12 yaşındaki kızı İ.T'nin yatağında olmadığını fark etmişti. Kızının kaybolduğunu düşünen S.T, polise başvurmuştu.

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