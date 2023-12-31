Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        DEM Parti Mersin 4. Olağan İl Kongresi yapıldı

        Mersin'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) 4. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:14 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti Mersin 4. Olağan İl Kongresi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) 4. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede, demokrasi ve barış için mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

        Partiyi ve milletvekillerini büyük oranda yenilediklerini dile getiren Bakırhan, "Sözümüze daha bir anlam kattık. Kürt'ün, emekçinin, yoksulun ve ezilenin parlamentodaki sesi, sözü olduk." dedi.

        Bakırhan, TBMM'de olumlu duruş sergilediklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Arkadaşlarımızın son 2-3 aydır parlamentoda ortaya koyduğu muhalefet, çok değerli ve kıymetli. Dilimizi, kültürümüzü, geleceğimizi savundukları ve taviz vermedikleri için bütçe görüşmelerine olumlu duruş koyan milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

        Kongreye bazı milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Rekortmen yüzücünün 'olimpiyat kotası' hedefi
        Rekortmen yüzücünün 'olimpiyat kotası' hedefi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Arkadaşını öldüren şüpheli, yakalandı
        Arkadaşını öldüren şüpheli, yakalandı
        Mersin'de inşaat halindeki binada çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de inşaat halindeki binada çıkan yangın söndürüldü
        MEÜ'de kalp damarı tıkanıklığına neden olan spesifik genler araştırılacak
        MEÜ'de kalp damarı tıkanıklığına neden olan spesifik genler araştırılacak
        Bilim insanları, kalp ve damar hastalıkları için `spesifik gen´ gruplarını...
        Bilim insanları, kalp ve damar hastalıkları için `spesifik gen´ gruplarını...