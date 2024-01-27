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        Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası, Mersin'de başladı

        Mersin'de düzenlenen Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 22:00 Güncelleme: 27.01.2024 - 22:09
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        Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası, Mersin'de başladı
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        Mersin'de düzenlenen Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası başladı.

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF), Toroslar Bocce Tesisi'nde organize edilen şampiyonaya 20 ilden 153 sporcu katılıyor.

        Organizasyonun ilk gününde sporcular, dereceye girmek için karşılaşmalarda performans sergiledi.

        Kadın ve erkeklerde hem bireysel hem de takım halinde karşılaşmaların yapılacağı Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası, 1 Şubat'ta sona erecek.

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız, AA muhabirine, daha önce Mersin'de önemli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bu şampiyonada sporcuların güzel performans sergilediğini dile getiren Kapsız, "Burada ilk 4 dereceyi alacak sporcular milli takım seçmelerine katılacak. Geçen sene dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya alan sporcular kampa gelecek. Burada derece yapan sporcular da onlarla kampa girecek. Yeni bir kadro oluşacak. Bu seneki dünya şampiyonasında bizi temsil edecek kadroyu bu şekilde belirleyeceğiz." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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