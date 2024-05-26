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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 21:26 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:26
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Cemali Sertel (Dk. 86 Oğuzhan Matur), Recep Burak Yılmaz, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Matondo, Görkem Sağlam (Dk. 79 Hodzic), Boudjemaa, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 73 Dadashov), Strandberg (Dk. 79 Halil Dervişoğlu)

        Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Alikulov, Hojer (Dk. 62 Halil İbrahim Pehlivan), Shelvey (Dk. 56 Mame Mor Faye), Gaich, Olawoyin, Seyfettin Anıl Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 81 Güvenç Usta), Muhammet Taha Şahin (Dk.81 Eray Korkmaz), Mithat Pala, Minchev (Dk. 81Atilla Mocsi),

        Goller: Dk. 4 Dele-Bashiru, Dk. 57 Strandberg (Atakaş Hatayspor)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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