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        Hatayspor'da Lamkel Ze'nin sözleşmesi feshedildi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:21 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:21
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        Hatayspor'da Lamkel Ze'nin sözleşmesi feshedildi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Lamkel Ze'nin 2023-2024 sezonunda 2 yıllık mukavele ile takıma katıldığı hatırlatıldı.

        Sezonun 2. yarısında oyuncunun Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Metz'e kiraladığının belirtildiği açıklamada, "Oyuncumuz Didier Lamkel Ze'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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