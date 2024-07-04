Hatayspor'da Lamkel Ze'nin sözleşmesi feshedildi

Kulüpten yapılan açıklamada, Lamkel Ze'nin 2023-2024 sezonunda 2 yıllık mukavele ile takıma katıldığı hatırlatıldı.

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