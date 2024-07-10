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        AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, hızlı tren hattı projesini değerlendirdi

        AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi'nin kentin tanıtımı için büyük fırsat olacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:45 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:45
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        AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, hızlı tren hattı projesini değerlendirdi
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        AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi'nin kentin tanıtımı için büyük fırsat olacağını belirtti.

        Aldemir, Tarsus Tren İstasyonu'nda yaptığı açıklamada, projenin bölgenin turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

        Ulaşımın rahatlatacağını dile getiren Aldemir, şöyle konuştu:

        "Yeni hat ile Mersin-Gaziantep arasındaki 6 saat 15 dakikalık süre 2 saat 15 dakikaya düşecek. Böylece hem yakıttan hem de zamandan büyük tasarruf sağlanacak. Trafik rahatlayacak, güvenli ve hızlı taşıma imkanı sunulacak. Kentin tanıtımı için büyük bir fırsat olacaktır."

        Aldemir, projenin yolcu ve yük taşımacılığını geliştireceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Tarsus'ta 3 kilometrelik mesafenin tamamı kapalı olacak, bu alanda sosyal ve yeşil alanlar oluşturulacak. Yürüyüş yollarıyla Tarsuslu vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Projenin tahmini bitişi 2028 görünüyor ancak inşallah çok daha kısa sürede, 2027'de tamamlanacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bakanlarımıza, valimize, milletvekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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