AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, hızlı tren hattı projesini değerlendirdi

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi'nin kentin tanıtımı için büyük fırsat olacağını belirtti.

Aldemir, Tarsus Tren İstasyonu'nda yaptığı açıklamada, projenin bölgenin turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

Ulaşımın rahatlatacağını dile getiren Aldemir, şöyle konuştu:

"Yeni hat ile Mersin-Gaziantep arasındaki 6 saat 15 dakikalık süre 2 saat 15 dakikaya düşecek. Böylece hem yakıttan hem de zamandan büyük tasarruf sağlanacak. Trafik rahatlayacak, güvenli ve hızlı taşıma imkanı sunulacak. Kentin tanıtımı için büyük bir fırsat olacaktır."