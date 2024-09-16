Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması finalinde 45 takım Mersin'de yarışacak

        Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali, 45 takımın katılımıyla yarın Mersin'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:39 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması finalinde 45 takım Mersin'de yarışacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali, 45 takımın katılımıyla yarın Mersin'de başlayacak.

        Gençlerin tasarladığı uzaktan kumandalı veya otonom su altı araçlarının geliştirilmesinin amaçlandığı yarışma, ASELSAN'ın yürütücülüğünde Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek.

        Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST kapsamında organize edilen yarışmada, başvuru yapan 1110 takımdan finalist olmaya hak kazanan 45'i mücadele edecek.

        Yarışmaya 16 ilden gelecek katılımcılar, "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" başlıklı görevlerde yeteneklerini sergileyecek.

        Kentte 20 Eylül'de sona erecek İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda, temel kategoride birinci olan takıma 150 bin, ikinci takıma 120 bin ve üçüncü takıma 100 bin lira ödül verilecek. İleri kategoride ise ilk sıradaki takım 200 bin, ikinci sıradaki takım 150 bin ve üçüncü sıradaki takım 120 bin lira alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte MOSSAD şüphelilerine istenen ceza!
        İşte MOSSAD şüphelilerine istenen ceza!
        İstanbul'da yağış: Sabıkalı alt geçidi bu kez de su bastı
        İstanbul'da yağış: Sabıkalı alt geçidi bu kez de su bastı
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Galatasaray'da sponsorluk tartışması!
        Galatasaray'da sponsorluk tartışması!
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!

        Benzer Haberler

        Ampute Şirin, artık yeni yuvasında
        Ampute Şirin, artık yeni yuvasında
        65 milyon liralık kaçak makaron operasyonunda 2 tutuklama
        65 milyon liralık kaçak makaron operasyonunda 2 tutuklama
        Mersin'de 1 milyon 286 bin paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi
        Mersin'de 1 milyon 286 bin paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi
        Mersin'de su ürünleri av sezonunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi
        Mersin'de su ürünleri av sezonunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi
        Mersin'de çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi
        Mersin'de çöp dökme alanında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi
        Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçı içerisinde ölü bulundu
        Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçı içerisinde ölü bulundu