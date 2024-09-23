Adana Demirspor'da Michael Valkanis dönemi sona erdi
Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı.
Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Valkanis yönetiminde Süper Lig'deki 6 maçta sadece bir kez berabere kalan ve 5 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, son sırada yer alıyor.
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